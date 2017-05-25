Дочь Дональда Трампа приняла легендарного форварда «Лацио» за святого

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей и дочерью Иванкой находятся в Риме с официальным визитом. В среду глава Соединенных Штатов встретился в Ватикане с папой римским Франциском.

Как сообщает FourFourTwo, после визита в Ватикан Иванка Трамп сходила в римский ресторан под названием «Кафе святого Игнатия». Увидев на стене фотографию легендарного форварда «Лацио» Джорджо Кинальи, дочь президента США спросила у владельца ресторана «Что это за святой?». Владелец пояснил, что это не святой, а великий чемпион «Лацио».

Джорджо Киналья выступал за «Лацио» с 1969 по 1976 год. На его счету 140 голов в 263 матчах за римский клуб.

Киналья, который считается одним из лучших нападающих в истории «Лацио», умер в 65-летнем возрасте в апреле 2012 года.

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