Сын Лео Бонуччи встретился с кумиром из «Торино» и был счастливее, чем на награждении «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и форвард «Торино» Андреа Белотти провели совместный семейный ужин, на котором сын центрдефа «Юве» познакомился со своим любимым игроком, представляющим вторую команду Турина.

Бонуччи-старший выложил фото Белотти и сына в инстаграм, поблагодарив форварда «Торино». Как видно на снимке, Лоренцо Бонуччи сияет от счастья, в отличие от момента, когда ему приходилось в футболке «Ювентуса» праздновать чемпионский титул команды отца.

Леонардо Бонуччи на прошлой неделе стал шестикратным чемпионом Италии вместе с «Ювентусом».

«Ювентус» и «Торино» традиционно считаются непримиримыми соперниками.

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