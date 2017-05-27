Дэвид Бекхэм: «Я мог перейти в «Рому» из-за Франческо Тотти»

Экс-игрок «Реала» и сборной Англии рассказал, что на финише карьеры едва не оказался в «Роме».

«У меня была возможность присоединиться к «Роме», когда я играл в США. Одна из причин этого – Франческо Тотти. Было бы здорово сыграть с ним за одну команду. А играть против Тотти – всегда особенное событие», – рассказал Бекхэм официальному сайту «Ромы».

28 мая Тотти проведет последний матч за «Рому» и завершит карьеру.

Франческо выступает за римлян с 1992 года.

На счету форварда 618 матчей и 250 голов за клуб.

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