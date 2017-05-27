«Милан» выведет Джанлуиджи Доннарумму из состава на сезон-2017/18, если он продлит контракт

Руководство «Милана» пообещало голкиперу суровые условия в случае, если он не продлит истекающий летом 2018 года контракт. На 18-летнего голкипера претендуют топ-клубы Европы, но итальянцы не собираются отпускать игрока, предлагая ему увеличение зарплаты с 250 тысяч евро до 3-3,5 млн евро.

В случае если Доннарумма откажется от нового соглашения до 30 июня, сезон-2017/18 он проведет на скамейке, сообщает Corriere dello Sport .

Transfermarkt оценивает вратаря в 20 млн евро.

На счету Джанлуиджи 12 сухих матчей из 37 в Серии А-2016/17.

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