Imago

«Милан» выведет Джанлуиджи Доннарумму из состава на сезон-2017/18, если он продлит контракт

«Милан» выведет Доннарумму из состава на сезон-2017/18, если он продлит контракт
Eurosport

3 мин. назад

Боссы «россонери» хотят удержать игрока любыми методами.

Руководство «Милана» пообещало голкиперу суровые условия в случае, если он не продлит истекающий летом 2018 года контракт. На 18-летнего голкипера претендуют топ-клубы Европы, но итальянцы не собираются отпускать игрока, предлагая ему увеличение зарплаты с 250 тысяч евро до 3-3,5 млн евро.

В случае если Доннарумма откажется от нового соглашения до 30 июня, сезон-2017/18 он проведет на скамейке, сообщает Corriere dello Sport .

  • Transfermarkt оценивает вратаря в 20 млн евро.
  • На счету Джанлуиджи 12 сухих матчей из 37 в Серии А-2016/17.

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Кто выиграет Кубок Стэнли

03:42
Популярные видео
Финиш 19-го этапа, на котором Ланде было очень скучно
1 642 просмотров16 ч
Как «Питтсбург» выцарапал у «Оттавы» выход в финал Кубка Стэнли
4 234 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться