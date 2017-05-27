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Мино Райола: «Я не позволяю клиентам уходить свободными агентами»

Райола: «Я не позволяю клиентам уходить свободными агентами»
Eurosport

3 ч. назад

Пухлый агент слишком любит деньги.

Итальянец, занимающийся делами вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, прокомментировал информацию о том, что «россонери» посадят вратаря в запас, если он не продлит контракт.

«Никто никогда не говорил, что Джиджи не хочет продлевать контракт. Будет ли он в следующем сезоне наблюдать за матчами с трибун? Не думаю, что руководство «Милана» высказывалось в таком ключе. Просто кто-то хочет развязать между клубом и игроком войну.

После сборной Доннарумма отправится в отпуск, и тогда мы посмотрим, что произойдет. Нам нужно подумать над некоторыми вещами, но одно муго сказать точно – я не позволяю клиентам уходить свободными агентами», – цитирует Райолу сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

  • Transfermarkt оценивает вратаря в 20 млн евро.
  • На Доннарумму претендуют топ-клубы из Англии и Испании.
  • На счету Джанлуиджи 12 сухих матчей из 37 в Серии А-2016/17.

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