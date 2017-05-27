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Гол 17-летнего щегла из «Ювентуса», ставший первым в топ-5 лиг для игроков 2000 года рождения
Поколение нового века наступает.
«Ювентус» вырвал победу у «Болоньи» в заключительном туре Серии А благодаря голу на 94-й минуте – 2:1. Туринцы заработали стандарт в конце добавленного времени, и 17-летний Мойзе Кин замкнул головой навес в штрафную.
Этот мяч стал первым для футболистов 2000 года рождения в большой пятерке чемпионатов.
- Кин – итальянец ивуарийского происхождения. Футболист родился 28 февраля 2000 года, чуть-чуть не дотянув до 29 февраля.
- 3 июня «Ювентус» сыграет с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.
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