Гол 17-летнего щегла из «Ювентуса», ставший первым в топ-5 лиг для игроков 2000 года рождения

«Ювентус» вырвал победу у «Болоньи» в заключительном туре Серии А благодаря голу на 94-й минуте – 2:1. Туринцы заработали стандарт в конце добавленного времени, и 17-летний Мойзе Кин замкнул головой навес в штрафную.

Этот мяч стал первым для футболистов 2000 года рождения в большой пятерке чемпионатов.

Кин – итальянец ивуарийского происхождения. Футболист родился 28 февраля 2000 года, чуть-чуть не дотянув до 29 февраля.

3 июня «Ювентус» сыграет с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме