Тысячи фанатов «Ромы» скандировали имя Франческо Тотти на его последней тренировке
В воскресенье будут великие проводы.
27 мая легенда «Ромы» и итальянского футбола Франческо Тотти провел последнюю тренировку в качестве игрока «джаллоросси». Попрощаться с кумиром пришли тысячи болельщиков столичного клуба, устроивших капитану мощную шумовую поддержку.
Тотти не обделил поклонников вниманием, подошел к ним, поздоровался, дал пять, раздал автографы.
- Тотти дебютировал в составе «Ромы» в 1993 году. С того момента он надевал майку «волков» в официальных матчах 785 раз.
- На счету Франческо 618 матчей в Серии А – впереди только Паоло Мальдини и Джанлуиджи Буффон.
- Когда Тотти забил первый гол за «Рому», Криштиану Роналду было 7 лет, Лионелю Месси – 4 года, Неймару – один месяц.
- 28 мая «Рома» в последнем матче Тотти примет «Дженоа».
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