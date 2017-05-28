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Тысячи фанатов «Ромы» скандировали имя Франческо Тотти на его последней тренировке

Тысячи фанатов «Ромы» скандировали имя Тотти на его последней тренировке
Eurosport

3 мин. назад

В воскресенье будут великие проводы.

27 мая легенда «Ромы» и итальянского футбола Франческо Тотти провел последнюю тренировку в качестве игрока «джаллоросси». Попрощаться с кумиром пришли тысячи болельщиков столичного клуба, устроивших капитану мощную шумовую поддержку.

Тотти не обделил поклонников вниманием, подошел к ним, поздоровался, дал пять, раздал автографы.

  • Тотти дебютировал в составе «Ромы» в 1993 году. С того момента он надевал майку «волков» в официальных матчах 785 раз.
  • На счету Франческо 618 матчей в Серии А – впереди только Паоло Мальдини и Джанлуиджи Буффон.
  • Когда Тотти забил первый гол за «Рому», Криштиану Роналду было 7 лет, Лионелю Месси – 4 года, Неймару – один месяц.
  • 28 мая «Рома» в последнем матче Тотти примет «Дженоа».

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