Тренер «Сассуоло», которого хочет «Рома», покинул клуб

«Я не ожидал такого. Думал, что контракт все-таки что-то значит, а пункт с отступными был лишь страховочным вариантом. Я не могу удержать его, и если он хочет уйти, то нужно проявить снисхождение. У Ди Франческо есть пункт об отступных в размере 3 миллионов евро. Будем обсуждать это с «Ромой», – цитирует Скуинзи Football Italia.

Новый тренер «Сассуоло» пока неизвестен.

«Я не знаю, нам нужно подождать. Могу сказать, что тренер, которого мы ищем, – итальянец и в возрасте от 40 до 50 лет», – добавил президент клуба.

Ранее появилась информация, что Ди Франческо может по окончанию сезона сменить Лучано Спаллетти в «Роме». Специалист связан с «Сассуоло» контрактными обязательствами до июня 2019 года, но может покинуть клуб за компенсацию в 3 миллионов евро.

Ди Франческо в бытность игроком защищал цвета «Ромы» с 1997 по 2001 год и становился в составе «волков» чемпионом страны-2000/01.

Он возглавил «Сассуоло» в 2012 году, а в январе 2014 года был отправлен в отставку, но спустя чуть больше месяца вернулся на пост.

Под руководством Ди Франческо «Сассуоло» сначала пробился в Серию А, а по итогам сезона-2015/16 впервые в истории завоевал право выступить в Лиге Европы, где команда завершила борьбу после группового этапа.

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