Кротоне
    -
    14:30
    19.11.17
    Стадион Комунале Эцио Скида
    Дженоа
      Чемпионат Италии • Тур 13
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      Кротоне - Дженоа
      Чемпионат Италии - 19 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Кротоне – Дженоа на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 19 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Давиде Никола или Давиде Баллардини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Кротоне – Дженоа? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Кротоне и Дженоа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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