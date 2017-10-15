Болонья
    -
    16:00
    15.10.17
    Стадион Даль'Ара
    СПАЛ
      Чемпионат Италии • Тур 8
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      Болонья - СПАЛ
      Чемпионат Италии - 15 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Болонья – СПАЛ на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 15 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Роберто Донадони или Леонардо Семпличи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Болонья – СПАЛ? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Болонья и СПАЛ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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