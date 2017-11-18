Онлайн

Рома - Лацио

Чемпионат Италии - 18 ноября 2017

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Рома – Лацио на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 18 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Эусебио ди Франческо или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Рома – Лацио? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Рома и Лацио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

