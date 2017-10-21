Наполи
    -
    21:45
    21.10.17
    Стадион Сан-Паулу
    Интер
      Чемпионат Италии • Тур 9
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      Наполи - Интер
      Чемпионат Италии - 21 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Наполи – Интер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 21 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Маурицио Сарри или Лучано Спаллетти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Наполи – Интер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Наполи и Интер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Наполи» и Маурицио Сарри восхищают всю Европу. Поглядим, восхитится ли ими «Интер» с Лучано Спаллетти?

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