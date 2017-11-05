Сассуоло
    -
    22:45
    05.11.17
    Мапеи
    Милан
      Чемпионат Италии • Тур 12
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      Сассуоло - Милан
      Чемпионат Италии - 5 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Сассуоло – Милан на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 5 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Кристиан Букки или Винченцо Монтелла? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сассуоло – Милан? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сассуоло и Милан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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