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Сассуоло - Удинезе

Чемпионат Италии - 25 октября 2017

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Сассуоло – Удинезе на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 25 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Кристиан Букки или Луиджи Дель Нери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Сассуоло – Удинезе? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Сассуоло и Удинезе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

