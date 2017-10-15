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Фиорентина - Удинезе

Чемпионат Италии - 15 октября 2017

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Фиорентина – Удинезе на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:30 15 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Стефано Пьоли или Луиджи Дель Нери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Фиорентина – Удинезе? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Фиорентина и Удинезе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

