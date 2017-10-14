Рома
    -
    21:45
    14.10.17
    Олимпийский стадион (Рим)
    Наполи
      Чемпионат Италии • Тур 8
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      Рома - Наполи
      Чемпионат Италии - 14 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Рома – Наполи на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 14 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Эусебио ди Франческо или Маурицио Сарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Рома – Наполи? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Рома и Наполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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