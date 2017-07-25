Sky Sport Italia: «Ювентус» договорился о контракте с защитником «Ромы» Костасом Маноласом

«Юве» достиг принципиальной договоренности о контракте с греческим защитником. Как сообщает Footbal Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, туринцам осталось согласовать трансфер с «Ромой». Сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее «Рома» и Манолас вели переговоры с «Зенитом», но сделка сорвалась.

«Ювентус» в июле продал в «Милан» защитника Леонардо Бонуччи. В обратном направлении проследовал Маттия де Шильо.

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