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Sky Sport Italia: «Ювентус» договорился о контракте с защитником «Ромы» Костасом Маноласом
Туринцы по-прежнему ищут защитников после продажи Леонардо Бонуччи.
«Юве» достиг принципиальной договоренности о контракте с греческим защитником. Как сообщает Footbal Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, туринцам осталось согласовать трансфер с «Ромой». Сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро.
- Ранее «Рома» и Манолас вели переговоры с «Зенитом», но сделка сорвалась.
- «Ювентус» в июле продал в «Милан» защитника Леонардо Бонуччи. В обратном направлении проследовал Маттия де Шильо.
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