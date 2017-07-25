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Ренату Саншиш: «Я недоволен первым годом в Мюнхене и хочу обсудить переход в «Милан»

Саншиш: «Я недоволен первым годом в Мюнхене и хочу обсудить переход в «Милан»
Eurosport

Вчера в 19:04

Полузащитник «Баварии» хочет больше игрового времени.

«Я недоволен первым годом в Мюнхене. Конечно, я хочу играть больше. Сейчас мы с «Баварией» находимся в турне в Китае, а затем вернемся в Мюнхен, и, надеюсь, найдем решение. Я молод и должен играть чаще.

Думаю, шансов закрепиться в составе «Милана» у меня больше, чем в «Баварии». Это интересный вариант. Если появится такая возможность, и клубы договорятся, я бы хотел обсудить переход в «Милан», – цитирует Саншиша Football Italia.

  • Летом 2016-го Саншиш обошелся «Баварии» в 35 млн евро.
  • Полузащитник 25 раз появлялся на поле в сезоне-2016/17, но не отличился результативными действиями.
  • По информации Record, «Милан» планирует арендовать Саншиша с возможностью выкупа за 40 миллионов евро.

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