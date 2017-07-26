PA Sport
Пожилой серб, которого помнит твой папка, безжалостно уничтожил вратаря «Торино» на тренировке
Синиша Михайлович не забыл, как забивать со штрафных.
Главный тренер «Торино» после основной тренировки команды проверил голкипера Ваню Милинкович-Савича на готовность к выступлению в Серии А. Михайлович нанес три удара из-за штрафной, каждый из которых завершился голом в девятку.
- Михайлович выступал на позиции защитника и полузащитника в «Роме», «Сампдории», «Лацио» и «Интере». В каждой из команд он был основным исполнителем стандартов.
- В общей сложности серб забил в чемпионате Италии 59 мячей.
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