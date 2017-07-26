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Пожилой серб, которого помнит твой папка, безжалостно уничтожил вратаря «Торино» на тренировке

Пожилой серб, которого помнит твой папка, безжалостно уничтожил вратаря «Торино» на тренировке
Eurosport

Вчера в 00:04

Синиша Михайлович не забыл, как забивать со штрафных.

Главный тренер «Торино» после основной тренировки команды проверил голкипера Ваню Милинкович-Савича на готовность к выступлению в Серии А. Михайлович нанес три удара из-за штрафной, каждый из которых завершился голом в девятку.

  • Михайлович выступал на позиции защитника и полузащитника в «Роме», «Сампдории», «Лацио» и «Интере». В каждой из команд он был основным исполнителем стандартов.
  • В общей сложности серб забил в чемпионате Италии 59 мячей.

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