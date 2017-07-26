«Тебя подвесят за яйца». «Ювентус» опять забрал лидера «Фиорентины» спустя 27 лет

Недавно закончивший школу Роберто Манчини забивал за «Болонью», «Милан» переживал катастрофический период и болтался в зоне вылета, а «Фиорентина» бодалась с «Ювентусом» за чемпионство – такая картина нарисовалась в Серии А-1981/82 к последнему туру. Чтобы взять трофей и обставить «фиалок», туринцев устраивала только победа в игре с «Катандзаро». «Юве» до последних минут матча держал Италию в напряжении, но все-таки дожал оппонента и забил с пенальти.

«Фиорентина» уступила «бьянконери» всего одно очко, поэтому у болельщиков, естественно, бомбануло: все куплено, пенальти – липовый, жизнь – боль. Через восемь лет флорентийцы вообще чуть с ума не сошли. Сергей Алейников и «Ювентус» сделали «Фиорентину» в финале Кубка УЕФА, а потом туринцы украли десятку «фиалок». За Роберто Баджо заплатили 7,75 миллионов евро – рекордный трансфер того времени.

Переход превратил Флоренцию в филиал ада. Владелец клуба Флавио Понтелло прятался от болельщиков в офисе, здание которого фанаты атаковали проверенными методами: в ход шли кирпичи и коктейли Молотова. Во время столкновений с полицией пострадали 50 разъяренных тиффози, девять человек арестовали, но у людей по-прежнему не укладывалось в голове, как это вообще возможно: за пять лет Хвостик стал родным, но предательски ушел к принципиальному врагу.

Грамотные болельщики понимали, что роль Баджо в сделке минимальна. «Фиорентина» нуждалась в финансах, «Ювентус» их предоставил. Роберто молчал, но показывал отношение к бывшей команде делом. Сначала поползли слухи, что на презентации в «Юве» дорогостоящий новичок принципиально не позировал с туринским шарфиком. А через несколько месяцев все увидели, как Хвостик отказался бить пенальти в ворота «фиалок».

Баджо заменили, но его это не слишком волновало. После игры Роберто схватил шарф «Фиорентины» и помахал фанатам, которые в начале матча его освистывали. Тиффози «Ювентуса» были чуть-чуть в шоке, но футболист добился главной цели: во Флоренции его помнят как героя, а не предателя. «Обо мне нигде так не заботились, как в «Фиорентине». У меня всегда была и будет огромная благодарность Флоренции», – не скрывает Баджо.

Перед началом сезона-2015/16 десяткой «Фиорентины» стал 21-летний Федерико Бернардески. В воспитанника сразу же полетели сравнения с великим Баджо: парень не только носил такой же игровой номер на футболке, но и круто играл. На предсезонке Федерико отгрузил дубль в ворота «Барселоны» за 11 минут – каталонцы нацелились на игрока, а в медиа всплыла информация, что еще в 2011 году Алекс Фергюсон звал тинейджера в «МЮ».

Бернардески не парился из-за давления, а наслаждался развитием карьеры: «Я буду с гордостью носить 10-й номер, это честь. Чувствую, что вокруг меня много внимания, но это только стимулирует. Я уже много лет в «Фиорентине». В голове есть мысли, что я закончу карьеру здесь. Посмотрим, что будет через пару лет».

Через два года Федерико заявил, что каждый хотел бы играть в «Ювентусе», и укатил в Турин. Фанаты «Фиорентины» не бесновались, как после ухода Баджо, но все же оставили 23-летнему полузащитнику гневный месседж. «Ты разбил город ложью. В итоге тебя подвесят за яйца, когда ты будешь обналичивать миллионы», – написано на баннере недалеко от стадиона «Артемио Франки». Парень забил на хейтеров и с улыбкой в 32 зуба восклицает «Forza Juventus!».

Несмотря на провокационное поведение, на Бернардески по-прежнему вешают ярлык Баджо. Хотя и в игровом плане персонажи отличаются. Легендарный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки объясняет: «Бернардески – это не Баджо. Роберто больше действовал в центре, а Федерико в основном двигается по краям. Великолепный игрок? Успокойтесь. Чтобы стать великим, нужно понимать команду. Федерико следует не зацикливаться на себе, а больше взаимодействовать с партнерами».

В составе «Ювентуса» Баджо провел лучшие годы карьеры и стал кумиром тысяч людей. Бернардески приехал в Турин тоже в 23 и теоретически может повторить успех легендарного итальянца. С одним пунктом новичок «Юве» уже не справился: Федерико не сохранил лицо перед клубом, который вывел его в люди.

Давить на Бернардески будет не только призрак Роберто, но и приличный ценник. На покупку полузащитника туринцы потратили 40 миллионов евро с продажи Леонардо Бонуччи. Лишь за двух итальянцев платили больше: в 1999-м «Интер» купил у «Лацио» Кристиана Вьери за 46 миллионов, а в 2001-м «Ювентус» отвалил «Парме» за Джиджи Буффона 52.

Федерико заключил контракт с «бьянконери» на пять лет – этого срока вполне достаточно, чтобы выйти в абсолютный топ. За такой период времени в «Юве» Баджо выиграл Кубок УЕФА, дошел до финала чемпионата мира и получил «Золотой мяч». Вьерри забил 103 гола в 144 матчах за «Интер». Буффон в первую пятилетку взял три скудетто, сыграл в финале Лиги чемпионов и завоевал Кубок мира. Бернардески либо сгорит, либо станет в один ряд с элитными мужчинами.

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