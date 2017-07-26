Eurosport
«Тебя подвесят за яйца». «Ювентус» опять забрал лидера «Фиорентины» спустя 27 лет
Почему Федерико Бернардески не новый Роберто Баджо.
Недавно закончивший школу Роберто Манчини забивал за «Болонью», «Милан» переживал катастрофический период и болтался в зоне вылета, а «Фиорентина» бодалась с «Ювентусом» за чемпионство – такая картина нарисовалась в Серии А-1981/82 к последнему туру. Чтобы взять трофей и обставить «фиалок», туринцев устраивала только победа в игре с «Катандзаро». «Юве» до последних минут матча держал Италию в напряжении, но все-таки дожал оппонента и забил с пенальти.
«Фиорентина» уступила «бьянконери» всего одно очко, поэтому у болельщиков, естественно, бомбануло: все куплено, пенальти – липовый, жизнь – боль. Через восемь лет флорентийцы вообще чуть с ума не сошли. Сергей Алейников и «Ювентус» сделали «Фиорентину» в финале Кубка УЕФА, а потом туринцы украли десятку «фиалок». За Роберто Баджо заплатили 7,75 миллионов евро – рекордный трансфер того времени.
Переход превратил Флоренцию в филиал ада. Владелец клуба Флавио Понтелло прятался от болельщиков в офисе, здание которого фанаты атаковали проверенными методами: в ход шли кирпичи и коктейли Молотова. Во время столкновений с полицией пострадали 50 разъяренных тиффози, девять человек арестовали, но у людей по-прежнему не укладывалось в голове, как это вообще возможно: за пять лет Хвостик стал родным, но предательски ушел к принципиальному врагу.
Грамотные болельщики понимали, что роль Баджо в сделке минимальна. «Фиорентина» нуждалась в финансах, «Ювентус» их предоставил. Роберто молчал, но показывал отношение к бывшей команде делом. Сначала поползли слухи, что на презентации в «Юве» дорогостоящий новичок принципиально не позировал с туринским шарфиком. А через несколько месяцев все увидели, как Хвостик отказался бить пенальти в ворота «фиалок».
Баджо заменили, но его это не слишком волновало. После игры Роберто схватил шарф «Фиорентины» и помахал фанатам, которые в начале матча его освистывали. Тиффози «Ювентуса» были чуть-чуть в шоке, но футболист добился главной цели: во Флоренции его помнят как героя, а не предателя. «Обо мне нигде так не заботились, как в «Фиорентине». У меня всегда была и будет огромная благодарность Флоренции», – не скрывает Баджо.
Перед началом сезона-2015/16 десяткой «Фиорентины» стал 21-летний Федерико Бернардески. В воспитанника сразу же полетели сравнения с великим Баджо: парень не только носил такой же игровой номер на футболке, но и круто играл. На предсезонке Федерико отгрузил дубль в ворота «Барселоны» за 11 минут – каталонцы нацелились на игрока, а в медиа всплыла информация, что еще в 2011 году Алекс Фергюсон звал тинейджера в «МЮ».
Бернардески не парился из-за давления, а наслаждался развитием карьеры: «Я буду с гордостью носить 10-й номер, это честь. Чувствую, что вокруг меня много внимания, но это только стимулирует. Я уже много лет в «Фиорентине». В голове есть мысли, что я закончу карьеру здесь. Посмотрим, что будет через пару лет».
Через два года Федерико заявил, что каждый хотел бы играть в «Ювентусе», и укатил в Турин. Фанаты «Фиорентины» не бесновались, как после ухода Баджо, но все же оставили 23-летнему полузащитнику гневный месседж. «Ты разбил город ложью. В итоге тебя подвесят за яйца, когда ты будешь обналичивать миллионы», – написано на баннере недалеко от стадиона «Артемио Франки». Парень забил на хейтеров и с улыбкой в 32 зуба восклицает «Forza Juventus!».
Несмотря на провокационное поведение, на Бернардески по-прежнему вешают ярлык Баджо. Хотя и в игровом плане персонажи отличаются. Легендарный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки объясняет: «Бернардески – это не Баджо. Роберто больше действовал в центре, а Федерико в основном двигается по краям. Великолепный игрок? Успокойтесь. Чтобы стать великим, нужно понимать команду. Федерико следует не зацикливаться на себе, а больше взаимодействовать с партнерами».
В составе «Ювентуса» Баджо провел лучшие годы карьеры и стал кумиром тысяч людей. Бернардески приехал в Турин тоже в 23 и теоретически может повторить успех легендарного итальянца. С одним пунктом новичок «Юве» уже не справился: Федерико не сохранил лицо перед клубом, который вывел его в люди.
Давить на Бернардески будет не только призрак Роберто, но и приличный ценник. На покупку полузащитника туринцы потратили 40 миллионов евро с продажи Леонардо Бонуччи. Лишь за двух итальянцев платили больше: в 1999-м «Интер» купил у «Лацио» Кристиана Вьери за 46 миллионов, а в 2001-м «Ювентус» отвалил «Парме» за Джиджи Буффона 52.
Федерико заключил контракт с «бьянконери» на пять лет – этого срока вполне достаточно, чтобы выйти в абсолютный топ. За такой период времени в «Юве» Баджо выиграл Кубок УЕФА, дошел до финала чемпионата мира и получил «Золотой мяч». Вьерри забил 103 гола в 144 матчах за «Интер». Буффон в первую пятилетку взял три скудетто, сыграл в финале Лиги чемпионов и завоевал Кубок мира. Бернардески либо сгорит, либо станет в один ряд с элитными мужчинами.
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