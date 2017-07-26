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Интересное упражнение «Наполи», где два состава играют на полполя 11 на 11

Интересное упражнение «Наполи», где два состава играют на полполя 11 на 11
Eurosport

Вчера в 13:28Обновлено 6 ч. назад

Тики-така по-неаполитански.

Тренер «Наполи» Маурицио Сарри считается одним из наиболее продвинутых европейских специалистов в тактическом плане. В это межсезонье он добавил новые элементы в тренировочный процесс. Сарри практикует игру 11 на 11 на полполя с лимитом в два касания. Тем самым специалист добивается повышения контроля мяча.

В Италии Маурицио получил прозвище Мистер 33 за одержимость розыгрышами стандартных положений – в свое время он придумал 33 разные схемы.

  • Сарри возглавляет «Наполи» с 2015 года. В прошлом сезоне команда финишировала под его руководством третьей в Серии А.
  • По итогам сезона-2015/16 Маурицио получил титул лучшему тренеру Италии «Золотая скамья».

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