Eurosport
Интересное упражнение «Наполи», где два состава играют на полполя 11 на 11
Тики-така по-неаполитански.
Тренер «Наполи» Маурицио Сарри считается одним из наиболее продвинутых европейских специалистов в тактическом плане. В это межсезонье он добавил новые элементы в тренировочный процесс. Сарри практикует игру 11 на 11 на полполя с лимитом в два касания. Тем самым специалист добивается повышения контроля мяча.
В Италии Маурицио получил прозвище Мистер 33 за одержимость розыгрышами стандартных положений – в свое время он придумал 33 разные схемы.
- Сарри возглавляет «Наполи» с 2015 года. В прошлом сезоне команда финишировала под его руководством третьей в Серии А.
- По итогам сезона-2015/16 Маурицио получил титул лучшему тренеру Италии «Золотая скамья».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте