L’Equipe: «Милан» предложил за Саншиша 40 млн евро

L’Equipe утверждает, что опорный полузащитник «Баварии» Ренату Саншиш продолжит карьеру в «Милане». По информации французского издания, итальянцы заплатят за трансфер игрока около 40 миллионов евро и подпишут с 19-летним игроком четырехлетний контракт.

В прошлом сезоне Саншиш проиграл конкуренцию за место в основе «Баварии» Хаби Алонсо, который летом завершил карьеру. Главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти наигрывает португальца в стартовом составе в предсезонных матчах, но Саншиш все равно хочет уйти.

В 2016 году «Бавария» заплатила «Бенфике» за полузащитника 35 миллионов евро.

В сезоне-2016/17 Ренату провел 17 матчей в Бундеслиге, из которых только два в основе.

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