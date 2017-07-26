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«Ювентус» и «Милан» сыграют 29 октября и 31 марта

«Ювентус» и «Милан» сыграют 29 октября и 31 марта
Eurosport

19 ч. назад

Серия А опубликовала календарь на сезон-2017/18.

Турнир стартует 20 августа. «Ювентус» начнет защиту титула домашней игрой с «Кальяри», «Милан» наведается в гости к «Кротоне», «Интер» зарубится с «Фиорентиной», «Рома» поедет к «Аталанте», «Наполи» – к «Вероне», которой не придет на помощь Антонио Кассано.

«Ювентус» и возрождающийся «Милан» сойдутся 29 октября на «Сан-Сиро» и 31 марта в Турине. Миланские дерби состоятся 15 октября и 4 марта. «Интер» и «Ювентус» выяснят отношения 10 декабря и 29 апреля.

  • Сезон в Серии А завершится 20 мая.

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