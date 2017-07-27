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«Милан» не зарегистрировал трансферы Леонардо Бонуччи и Лукаса Бильи из-за финансовых проблем

«Милан» не зарегистрировал трансферы Бонуччи и Бильи из-за финансовых проблем
Eurosport

17 ч. назад

У возрождающегося клуба возникли трудности.

«Милан» не сможет заплатить за трансферы Леонардо Бонуччи и Лукаса Бильи и зарегистрировать этих футболистов до 11 августа. Причиной послужили проблемы с доступом к финансовым облигациям, заявил гендиректор «россонери» Марко Фасоне.

В результате Бонуччи и Билья не помогут «Милану» в матчах 3-го отборочного раунда Лиги Европы против румынской «Университати» 27 июля и 3 августа, передает Football Italia.

  • «Милан» должен заплатить 42 млн евро «Ювентусу» за Бонуччи и 17 млн евро «Лацио» за Билью.
  • Всего «россонери» потратили летом-2017 189,5 млн евро.
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