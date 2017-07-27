Джанлуиджи Буффон: «Почему Неймар стоит 220 миллионов, а не 600? Все это кажется фальшивым»

Готовность «ПСЖ» заплатить «Барселоне» клаусулу в размере 222 миллионов евро за трансфер бразильца Неймара выводит из себя вратаря «Ювентуса» Джиджи Буффона.

«Я больше не понимаю параметров оценки игроков, – сказал итальянец в интервью Football Italia. – Теперь все в руках тех, у кого больше денег. Сегодня футболист стоит 10 миллионов евро, а завтра уже 100. Вполне нормально, что должен быть какой-то потолок. Почему Неймар стоит 220 миллионов, а не 600? Все это кажется фальшивым. Когда я был маленьким, мой дедушка всегда говорил, что воздушный шар раздувается и раздувается, а потом лопается».

По информации L'Equipe, руководство «ПСЖ» договорилось с игроком о зарплате в 30 миллионов евро после вычета налогов.

С 2014 по 2017 годы Неймар забил 107 мячей в 187 матчах за «Барселону».

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