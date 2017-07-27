Getty Images

Раджа Наингголан продлил контракт с «Ромой»

Наингголан продлил контракт с «Ромой»
Eurosport

19 ч. назад

До июля 2021 года бельгиец может уйти из римского клуба только за деньги.

«Рома» сообщила о продлении соглашения с Раджой, который поставил подпись под договором до 30 июня 2021 года.

«Я думаю, я показал, что именно этого всегда и хотел. Поэтому я очень рад, особенно тому, что мы с клубом можем продолжить наше приключение и двигаться дальше вместе», – сказал Наингголан.

«Мы очень рады, что Раджа связал свое будущее – самые важные годы карьеры – с нашим клубом. В прошлом сезоне он был одним из лучших полузащитников в мире, и не стало сюрпризом, что им заинтересовались ведущие клубы Европы.

Но вопросов о его уходе не было: он любит «Рому», а мы любим его», – приводит слова президента римского клуба Джеймса Паллотты официальный сайт римлян.

  • В чемпионате Италии-2016/17 Раджа сыграл 37 матчей, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

Фейсбук очень спортивен и приятен

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Я его в первый раз трогал, поэтому очень сложные чувства». Малкин привез Кубок Стэнли в Москву

04:17
Популярные видео
Леди по имени Никита просочилась сквозь двоих защитниц и закатила один из лучших голов женского Евро
3 936 просмотров18 ч
Ошибка вратаря, рикошет от защитницы – и шотландки заковыряли испанкам сумасбродный гол
2 370 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться