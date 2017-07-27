Раджа Наингголан продлил контракт с «Ромой»

«Рома» сообщила о продлении соглашения с Раджой, который поставил подпись под договором до 30 июня 2021 года.

«Я думаю, я показал, что именно этого всегда и хотел. Поэтому я очень рад, особенно тому, что мы с клубом можем продолжить наше приключение и двигаться дальше вместе», – сказал Наингголан.

«Мы очень рады, что Раджа связал свое будущее – самые важные годы карьеры – с нашим клубом. В прошлом сезоне он был одним из лучших полузащитников в мире, и не стало сюрпризом, что им заинтересовались ведущие клубы Европы.

Но вопросов о его уходе не было: он любит «Рому», а мы любим его», – приводит слова президента римского клуба Джеймса Паллотты официальный сайт римлян.

В чемпионате Италии-2016/17 Раджа сыграл 37 матчей, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

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