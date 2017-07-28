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Президент «Ромы» Джеймс Паллотта: «Милан» сходит с ума»

Президент «Ромы»: «Милан» сходит с ума»
Eurosport

9 ч. назад

Босс римского клуба раскритиковал «россонери» за огромные траты.

«Когда речь идет о «Милане», я понятия не имею, что происходит. В этом нет никакого смысла. Во-первых, у новых владельцев не было денег, чтобы купить клуб, и они заняли почти 300 миллионов евро у моих знакомых в Лондоне под довольно высокий процент.

Они тратят или по крайней мере делают важные предоплаты за игроков, а значит, в конце концов им придется брать на себя расходы. Они говорят, что это делается для попадания в Лигу чемпионов, но этого будет недостаточно.

Когда расходы на зарплату почти равны сумме доходов, то я не знаю, что происходит. «Милан» – единственный клуб в Серии А, кто сходит с ума.

Возможно, у них есть грандиозный план, который мы когда-нибудь поймем, но остальные клубы ведут себя рациональнее. Кто-нибудь объясните мне стратегию «Милана», а то я не понимаю», – цитирует Паллотту Football Italia.

  • «Милан» потратил этим летом на трансферы 189,5 миллионов евро.
  • На продаже игроков «россонери» заработали 23,7 миллиона.

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