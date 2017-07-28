Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта: «Пауло Дибала не продается ни за какие деньги»

«Пауло не будет продан ни за какие деньги. Мы отклонили очень много предложений. Дибала счастлив в «Ювентусе», а когда это так, то футболист остается в команде», – цитирует Маротту Tuttosport.

Ранее итальянские медиа сообщали, что в услугах 22-летнего нападающего заинтересована «Барселона».

В апреле Дибала продлил контракт с «Ювентусом» до 2022 года.

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