Ониомания. Форвард «Реала» Криштиану Роналду и еще 5 суперзвезд, которых отправляют в «Милан»

«Милан» свихнулся: клуб, который годами фрахтовал свободных агентов, перешел в азиатским владельцам и спустил почти 200 миллионов евро за два месяца. Больше итальянцев потратил только «Ман Сити», но «горожане» хотя бы участвуют в Лиге чемпионов.

Самое удивительное, что «Милан» реально может доиграться.

Во-первых, в УЕФА уже намекнули, что «красно-черным» светит суровая проверка по части финансового фэйр-плей (клуб явно работает в минус).

Во-вторых, «россонери» до сих пор не заплатили 59 миллионов евро за Билью и Бонуччи – гендир Марко Фассоне сослался на технические проблемы с доступом к финансовым облигациям.

В-третьих, президент «Ромы» Джеймс Паллотта сказал, что «Милан» одолжил 300 миллионов на трансферы в Лондоне, причем возвращать сумму придется с жесточайшими процентами. «Красно-черные» сразу все опровергли, но Паллотта не отказался от своих слов, а просто пожелал миланистам удачи.

«Мы рациональны. Каждая инвестиция основана на том, что мы планируем вернуть ее с дополнительными доходами», – важно отметил гендиректор Фассоне. Есть два варианта: либо «Милан» и правда знает, как разбогатеть, либо весь проект – сумасшедшая афера, которая доведет клуб до тотального банкротства.

Ниже – шесть крутых игроков, которые в теории могут переехать на «Сан-Сиро» этим летом. Источники инсайдов – итальянские таблоиды и твиттеры местных журналистов.

Криштиану Роналду

Когда показалось, что КриРо точно останется в «Реале», TuttoMercatoWeb грохнула новостью: «Милан» приготовил 150 млн евро и даст португальцу контракт на 30 млн евро в год. В той же заметке сказано, что «Мадрид» просит за форварда 200 млн евро.

Уровень доверия: 1 из 10. TMW часто продюсирует несбыточный бред (Кассано в «Милане», Пьянич в «Челси») и ничем не рискует. Если Роналду так и не подпишет договор с «россонери», всегда можно написать, что итальянцы не договорились с Пересом по компенсации.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Девять лет назад африканец числился в «Милане», но не провел за него ни матча – боссы постоянно гоняли Пьера по арендам. Теперь он один из самых востребованных форвардов планеты, а бывший клуб охотится за ним уже полгода. Известно, что «Боруссия» отказалась от кейса с 60 млн евро, но «россонери» все равно не сдаются.

Уровень доверия: 5 из 10. Каждый день итальянские медиа дают разную информацию. Температура заголовков меняется от «Боруссия» точно не продаст Обамеянга» до «Страйкер «Дортмунда» отказался продлевать контракт ради «Милана». Учитывая, что «россонери» планировали подписать Морату (он слился из уважения к «Юве»), у клуба и правда есть солидный бюджет на топового нападающего.

Диего Коста

Calciomercato сообщила, что руководители «Милана» Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли на прошлой неделе летали в Лондон. Функционеры не рассказали, ради кого прибыли в Англию, но очень вероятно, что их цель – Диего Коста, которого Антонио Конте отправил в чулан. Сейчас снайпер отдыхает в Бразилии, периодически катая собаку на гидроцикле, а его агенты заняты поиском нового клуба.

Уровень доверия: 7 из 10. Скорее всего, Коста вернется в «Атлетико», но из-за бана «индейцы» воспользуются скиллами форварда только в январе. До этого времени он вполне может побегать за «Милан».

Ренату Саншиш

Переход португальского вундеркинда из «Баварии» в «Милан» – типичная трансферная возня. Немцы попросили 45, итальянцы дали только 40, а потом в Мюнхене вообще передумали продавать Ренату.

«Он может уйти только в аренду», – подтвердил Карл-Хайнц Румменигге. Если вспомнить, как ловко баварцы освоили направление долгосрочных аренд, то у «Милана» есть все шансы подписать Саншиша.

Уровень доверия: 9 из 10. Ренату сам признался, что ему интересен вариант с «россонери».

Никола Калинич

29-летний хорват настучал за «Фиорентину» 27 голов в двух сезонах – ясное дело, пора валить. Судя по всему, «Милан» воспринимает Калинича как резервный вариант на тот случай, если Карлос Бакка перейдет в «Марсель». Именно из-за метаний «россонери» трансфер Николы не оформлен до сих пор – «красно-черные» тянут время и рассчитывают, что Бакка останется.

Уровень доверия: 10 из 10. С «Миланом» общался и агент Калинича, и руководство «фиалок». Пока что переговоры на паузе: у «россонери» есть более серьезные задачи.

Хуан Куадрадо

Пазл сложился: «Юве» взял Дугласа Косту и Федерико Бернардески, а Куадрадо теперь можно выгодно продать. «Милан» уже месяц облизывается на колумбийца, но Фассоне считает, что 30 млн евро – жирно для крайнего полузащитника. Чтобы сэкономить, миланцы мутили обмен Куадрадо на Де Шильо, но в итоге защитник просто переехал в Турин за 12 млн евро.

Уровень доверия: 10 из 10. Хуан – личный запрос Монтеллы, так что «Милан» будет сбивать цену до последней секунды трансферного окна.

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