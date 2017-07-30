«Ромы» зверь. Кто испортит сезон «Ювентусу» и возвращение «Милану»

В прошлом сезоне «Ювентус», наконец, не скучал на финише. В чемпионстве Турина не было сомнений, но очередное скудетто «бьянконери» оформили хотя бы не за пять-семь туров до конца – спасибо «Роме». Несмотря на сильный сезон, терпение Спаллетти лопнуло: Лучано понял, что после прихода Мончи в клубе теперь слишком высокая концентрация лысых. Алленаторе не договорился о новом контракте и уехал на заработки в потасканный «Интер», оставив «Рому» в поисках нового коуча.

Возможно, Спаллетти мечтал, что Рим утонет в слезах после его ухода, но «волки» не сомневались в следующем тренере – серьезные клубы уже давно строили глазки Ди Франческо.

«Рома» может считать Эусебио своим: полузащитник отпахал рядом с Тотти четыре сезона и в 2001-м взял последнее скудетто «волков». После чемпионского сезона Ди Франческо немного порубился за «Пьяченцу», «Анкону» и «Перуджу» и досыта наелся футболом. Мужчина не смотрел телик и лишь изредка читал спортивную прессу. Эусебио сколотил бизнес, открыл санаторий и три года не ассоциировался с главной игрой.

Потом понеслась: сначала успешная защита диплома по психологии в футболе, затем «Виртус Ланчано», «Пескара» и «Лечче». Нигде молодой коуч не задерживался дольше сезона. Это его не смущало: мудрый мужчина хотел накопить больше опыта, чтобы избежать ошибок на серьезном уровне.

Уже в 2012-м Ди Франческо приглянулся «Сассуоло», а его крутой стиль взорвал Серию В. Итог: победа в турнире, путевка в элиту и приз лучшему тренеру лиги. В Серии А Эусебио удивил. Его скромный клуб со смешным названием не застегнулся на все пуговицы – напротив, продолжил гнуть смелую атакующую линию. Поначалу не получилось: провалы при потере мяча, 17 очков в 21 матче и лишь балл преимущества над зоной вылета. К середине сезона у боссов «Сассуоло» сдали нервы. Заменивший его Альберто Малезани протолкнул клуб еще глубже и после нуля очков за месяц вновь поменялся местами с Ди Франческо.

Тогда для Эусебио все и началось: команда героически спасла сезон, накопила опыта и поймала кураж. Через год «Сассуоло» пугал грандов, а вчерашних ноунеймов, обогнавших «Милан» в борьбе за еврокубки, захотели серьезные клубы. Журналисты засыпали тренера вопросами, какую команду он вскоре возьмет – ответ всегда был рассудительным: «Ту, где меньше странностей».

В Италии Ди Франческо называют учеником Земана. Клубы легендарного чеха и молодого итальянца схожи быстрой атакой, страстью и желанием рубиться. «Я люблю вертикальную игру. Всегда говорю парням, что у нас нет времени на два подряд горизонтальных паса», – рассказывает о философии Эусебио.

Как и Земан, Ди Франческо обожает нянчиться с молодежью. При нем в «Сассуоло» взлетели Никола Сансоне, Доменико Берарди, Симоне Дзадза, Лоренцо Пеллегрини – последний уже в «Роме». Сейчас Transfermarkt оценивает эту четверку в 68 млн евро.

Новый алленаторе «Ромы» не поддерживает Земана в вопросах убийственной нагрузки. Чех переламывал футболистов беготней по лестнице и упражнениями с тяжеленными мешками песка на плечах, у Ди Франческо все проще. Дипломированный футбольный психолог вызубрил, что суровые тренировки разрушают легкость в общении с командой. Если обиженные футболисты отдалятся, не спасет никакая тактика.

Самый стильный коуч Серии А никогда не работал в топ-клубе, но у него есть могущественный союзник. Революцию в «Роме» возглавил блистательный Мончи, который вписал «Севилью» в историю без дорогущих звезд. Подобную машину спортивный директор заводит на «Олимпико», набрав новых парней уже почти на 90 миллионов. При этом самый блестящий череп клуба впарил Салаха, Рюдигера и Паредеса ровно за 100 млн, избавив «волков» даже от упоминания занудного финансового фэйр-плей.

Ди Франческо почти на 100 процентов не отвернется от любимого тактического стиля. Модель 4-3-3, успешно обкатанная в «Сассуоло», вполне подходит составу «Ромы». Римляне обладают необходимыми характеристиками для быстрого перестроения на 4-5-1, которые Эусебио использует для обороны. Не должно возникнуть проблем с любимой зонной защитой и взрывным прессингом, которыми «Сассуоло» напрягал даже «Ювентус».

Тренер точно насытит центр кулаком Наингголан-Стротман-Де Росси и выдавит соперника на фланги, где помогать обороне будут даже вингеры. При этом Ди Франческо сам предпочитает атаковать краями и просит центральных полузащитников быстрее доставлять мяч бегункам. Также Эусебио настаивает, чтобы при атаке левым флангом правый крайний смещался в центр. И наоборот – это открывает зоны для подключения фулбеков. Все в атаку.

Стиль «Сассуоло» доказал, что Ди Франческо умеет делать красиво из любого подручного материала. В «Роме» он получит доверие, уверенную трансферную политику и парочку звезд. Большего за свержения засидевшегося короля ему не надо.

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