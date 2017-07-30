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«Я еще никогда не был так хорош». Псих, с которым «Ювентусу» будет спокойно после ухода Буффона
Бессмертному нашли идеального сменщика.
Три года назад Лукаш Фабьянски выделил черту Шченсного, которая радикально отличает его от всех остальных. «Сейчас все говорят, что вратари должны вселять уверенность в команду и успокаивать четверку защитников. Истории про сумасшедших вратарей давно в прошлом. Если вы посмотрите на Премьер-лигу, то психов здесь практически нет. Кроме Войцеха я таких просто не знаю», – рассуждал вечный конкурент Войцеха.
Образ поляка дополняли бесконечные провалы на выходах и попадания в заголовки газет. За четыре года в роли основного кипера «Арсенала» Шченсный допустил 11 результативных ошибок, а в общей сложности привез 6 пенальти. За пределами поля поляк тоже устраивал рок-фестиваль: извинился перед Аароном Рэмзи за то, что назвал его насильником; просил прощения у Арсена Венгера за громкие замечания своего отца (Шченсный-старший обвинил в спаде сына именно мсье); дважды попадал на штраф за курение в публичных местах; остроумно троллил «Тоттенхэм».
Стиль игры «Арсенала» тоже повлиял на репутацию ненадежного вратаря. Венгер предпочитает высокую линию защиты – киперу необходимо страховать партнеров и вовремя выходить из ворот. За все время на «Эмирейтс» поляк 178 раз удачно шел в перехват (третий показатель в АПЛ с сезона-2008/2009), но его подводил тайминг: линейка удалений складывалась из-за того, что Шченсный слишком поздно покидал створ.
После трансфера Петра Чеха Войцех окончательно утратил доверие тренера и решился на перемены. «Я пробыл много лет в Лондоне, привязался к этому городу, поэтому переход в «Рому» был для меня вызовом. Аренду в Рим я воспринял как возможность развиваться и учиться чему-то новому. После трудного сезона это был шанс начать новую жизнь – мне требовалось перезапустить карьеру», – говорил Шченсный в интервью FourFourTwo.
Культурные различия между АПЛ и Серией А облегчили адаптацию (в Италии вратари почти неприкасаемы в штрафной), но чудовищный прогресс Войцеха стал возможен еще по одной причине: Шченсный был открыт к новым знаниям и быстро проникся местной вратарской школой.
«Серия А сложнее в тактическом плане, здесь на каждого игрока оказывается давление – они должны неуклонно следовать заданию тренера. На вратарей это правило распространяется тоже: он должен направлять оборонительную схему, расставлять защитников по местам и организовывать команду», – восхищался Шченсный.
Особую благодарность Войцех адресовал двум парням: тренеру вратарей «Ромы» Марко Саворани и третьему голкиперу Богдану Лобонцу. С первым Войцех познал уникальную интенсивность тренировок, со вторым работал над концентрацией. «Мы смотрим много фильмов о концентрации и прочее не относящееся к футболу. Он стал для меня настоящим другом, а не просто партнером по команде», – рассказывал Войцех после второго сезона в «Роме».
Советы боссов позволили Шченсному решить главную проблему – исключить безрассудство из своей игры. Войцех повторял: «Самое главное – за два года в «Роме» я вырос как вратарь. Я впитал в себя больше знаний о футболе, о его тактической стороне. Я еще никогда не был так хорош. Когда я был моложе, во мне бурлила кровь – теперь за мной такое не водится».
В прошлом сезоне Серии А Шченсный сделал больше всех сухарей в лиге (14), а еще добился рекордной для себя точности передач – 75,8% его пасов доходили до партнеров. Поработав над собой, Войцех, наконец, превратился в современного вратаря: Лучано Спаллетти был так доволен поляком, что раздумывал над приглашением в «Интер».
Модные скиллы пригодятся Шченсному уже в «Юве». Туринцы избавились от Лео Бонуччи, поэтому ответственность за первый пас перекладывается на вратаря и пару опорных. Буффон остается первым номером для Макса Аллегри и начнет сезон в рамке, но Войцех уже близок к легенде: если Джиджи на каждый пропущенный гол выдавал 2,65 сэйва, то поляк не намного меньше – 2,45.
Финал Лиги чемпионов с «Реалом» был, вероятно, последней попыткой Буффона взять недостающий трофей. Шченсный отчаянно болел за ветерана, но теперь созрел к самой трудной миссии для вратаря – заменить кипера, на которого равняются абсолютно все в индустрии.
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