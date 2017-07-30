«Я еще никогда не был так хорош». Псих, с которым «Ювентусу» будет спокойно после ухода Буффона

Три года назад Лукаш Фабьянски выделил черту Шченсного, которая радикально отличает его от всех остальных. «Сейчас все говорят, что вратари должны вселять уверенность в команду и успокаивать четверку защитников. Истории про сумасшедших вратарей давно в прошлом. Если вы посмотрите на Премьер-лигу, то психов здесь практически нет. Кроме Войцеха я таких просто не знаю», – рассуждал вечный конкурент Войцеха.

Образ поляка дополняли бесконечные провалы на выходах и попадания в заголовки газет. За четыре года в роли основного кипера «Арсенала» Шченсный допустил 11 результативных ошибок, а в общей сложности привез 6 пенальти. За пределами поля поляк тоже устраивал рок-фестиваль: извинился перед Аароном Рэмзи за то, что назвал его насильником; просил прощения у Арсена Венгера за громкие замечания своего отца (Шченсный-старший обвинил в спаде сына именно мсье); дважды попадал на штраф за курение в публичных местах; остроумно троллил «Тоттенхэм».

Стиль игры «Арсенала» тоже повлиял на репутацию ненадежного вратаря. Венгер предпочитает высокую линию защиты – киперу необходимо страховать партнеров и вовремя выходить из ворот. За все время на «Эмирейтс» поляк 178 раз удачно шел в перехват (третий показатель в АПЛ с сезона-2008/2009), но его подводил тайминг: линейка удалений складывалась из-за того, что Шченсный слишком поздно покидал створ.

После трансфера Петра Чеха Войцех окончательно утратил доверие тренера и решился на перемены. «Я пробыл много лет в Лондоне, привязался к этому городу, поэтому переход в «Рому» был для меня вызовом. Аренду в Рим я воспринял как возможность развиваться и учиться чему-то новому. После трудного сезона это был шанс начать новую жизнь – мне требовалось перезапустить карьеру», – говорил Шченсный в интервью FourFourTwo.

Культурные различия между АПЛ и Серией А облегчили адаптацию (в Италии вратари почти неприкасаемы в штрафной), но чудовищный прогресс Войцеха стал возможен еще по одной причине: Шченсный был открыт к новым знаниям и быстро проникся местной вратарской школой.

«Серия А сложнее в тактическом плане, здесь на каждого игрока оказывается давление – они должны неуклонно следовать заданию тренера. На вратарей это правило распространяется тоже: он должен направлять оборонительную схему, расставлять защитников по местам и организовывать команду», – восхищался Шченсный.

Особую благодарность Войцех адресовал двум парням: тренеру вратарей «Ромы» Марко Саворани и третьему голкиперу Богдану Лобонцу. С первым Войцех познал уникальную интенсивность тренировок, со вторым работал над концентрацией. «Мы смотрим много фильмов о концентрации и прочее не относящееся к футболу. Он стал для меня настоящим другом, а не просто партнером по команде», – рассказывал Войцех после второго сезона в «Роме».

Советы боссов позволили Шченсному решить главную проблему – исключить безрассудство из своей игры. Войцех повторял: «Самое главное – за два года в «Роме» я вырос как вратарь. Я впитал в себя больше знаний о футболе, о его тактической стороне. Я еще никогда не был так хорош. Когда я был моложе, во мне бурлила кровь – теперь за мной такое не водится».

В прошлом сезоне Серии А Шченсный сделал больше всех сухарей в лиге (14), а еще добился рекордной для себя точности передач – 75,8% его пасов доходили до партнеров. Поработав над собой, Войцех, наконец, превратился в современного вратаря: Лучано Спаллетти был так доволен поляком, что раздумывал над приглашением в «Интер».

Модные скиллы пригодятся Шченсному уже в «Юве». Туринцы избавились от Лео Бонуччи, поэтому ответственность за первый пас перекладывается на вратаря и пару опорных. Буффон остается первым номером для Макса Аллегри и начнет сезон в рамке, но Войцех уже близок к легенде: если Джиджи на каждый пропущенный гол выдавал 2,65 сэйва, то поляк не намного меньше – 2,45.

Финал Лиги чемпионов с «Реалом» был, вероятно, последней попыткой Буффона взять недостающий трофей. Шченсный отчаянно болел за ветерана, но теперь созрел к самой трудной миссии для вратаря – заменить кипера, на которого равняются абсолютно все в индустрии.

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