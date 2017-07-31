Radio Marca: «Барселона» и «Ювентус» проведут переговоры по Пауло Дибале

«Барселона» продолжает охоту за форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой. Ранее гендиректор «бьянконери» Джузеппе Маротта заверил, что аргентинец не продается.

Тем не менее, в ближайшее время у Маротты состоится встреча со спортивным директором «Барселоны» Арьедо Брайдой, сообщил журналист Radio Marca Феликс Монклус.

По разным данным, «Ювентус» будет требовать за Дибалу от 110 до 150 млн евро.

Дибала оформил дубль в ворота «Барселоны» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов-2016/17.

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