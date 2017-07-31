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Radio Marca: «Барселона» и «Ювентус» проведут переговоры по Пауло Дибале

Radio Marca: «Барселона» и «Ювентус» проведут переговоры по Дибале
Eurosport

2 ч. назад

Сделка будет дорого стоить «сине-гранатовым».

«Барселона» продолжает охоту за форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой. Ранее гендиректор «бьянконери» Джузеппе Маротта заверил, что аргентинец не продается.

Тем не менее, в ближайшее время у Маротты состоится встреча со спортивным директором «Барселоны» Арьедо Брайдой, сообщил журналист Radio Marca Феликс Монклус.

По разным данным, «Ювентус» будет требовать за Дибалу от 110 до 150 млн евро.

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