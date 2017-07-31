La Stampa: Антонио Кассано в третий раз за месяц возобновил карьеру

«В жизни случается, что вы меняете свое решение по определенному вопросу. Но если это делаю я, то меня сразу называют чокнутым.

«Верона» меня не вдохновляла. Это как быть с женщиной и четко видеть, что ты ей неинтересен. Поэтому я сказал руководству, что мне лучше остановиться, а не тянуть лямку.

Если какой-то клуб хочет подписать со мной контракт, пусть звонит лично мне. У меня нет агента. Дедлайн – сентябрь. В противном случае я остаюсь дома», – сказал Кассано La Stampa.

Последним клубом Кассано была «Сампдория», за которую он выступал с 2015 года, но последние 12 месяцев за генуэзскую команду не играл.

Хронология эпопеи с Кассано:

10 июля Антонио возобновил карьеру и подписал контракт с «Вероной».

18 июля Кассано объявил о завершении карьеры, но в тот же день передумал.

24 июля Антонио все-таки завязал с футболом, после чего президент «Вероны» сказал, что у Кассано не в порядке с головой.

27 июля «Верона» официально расторгла контракт с форвардом.

31 июля Кассано выразил готовность вернуться в футбол.

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