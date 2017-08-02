Полузащитник «Фиорентины» перешел в «Интер» за сумму, в 2 раза превышающую номинал

Полузащитник «Фиорентины» перешел в «Интер» за 24 млн евро – сумму, в два раза превышающую номинальную стоимость в 13 миллионов евро.

25-летний уругваец подписал контракт на четыре года. Зарплата Весино в новом клубе составит 2,5 миллиона евро в год, уточняет журналист Sky Sport Italia Джанлука ди Марцио.

Матиас Весино провел во Флоренции 2 сезона, за которые забил 5 мячей и выполнил 5 ассистов.

Год назад уругваец продлил контракт с «Фиорентиной« до 2021 года.

В новом соглашении появилась сумма отступных в 24 миллиона евро.

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