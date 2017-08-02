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Футболку нападающего «Ромы» Франческо Тотти с прощального матча отправили в космос

Футболку Тотти с прощального матча отправили в космос
Eurosport

1 час назад

О легенде Рима должны знать не только земляне.

Джерси с десятым номером вложили в ракету и отправили на орбиту. Жест уважения капитану был осуществлен благодаря ракете «Вега».

В космос отправилась футболка Тотти, в которой итальянец сыграл прощальный матч за «Рому» 28 мая 2017 года.

  • Франческо Тотти объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2016/17.
  • Позднее игрок передумал и готов был перейти в «Токио Верди», но японский клуб не потянул финансовые запросы форварда, который хотел получать 3 млн евро в год.
  • Тотти отыграл за «Рому» 619 игр и забил 250 мячей.

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