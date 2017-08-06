Ураган Алекс. Бразилец из «Ювентуса», из-за которого «Челси» опять сломает трансферный рекорд

Антонио Конте несколько месяцев зазывает Алекса Сандро в «Челси», но «Юве» вцепился в бразильца и не клюет даже на 68 миллионов евро. «Сандро – футболист «Ювентуса» и останется здесь. Он экстраординарный игрок, который добился значительного прогресса, но еще не вышел на максимум. Алекс и Марсело – самые сильные левые защитники мира», – уверен Массимилиано Аллегри.

За другого бразильца туринцы так не держались. Дани Алвесу помахали ручкой, спокойно отпустили в «ПСЖ» и сразу же привезли из «Милана» Маттиа де Шильо. В истории с Сандро ситуация сложнее: на рынке нет парня, который без потери качества заменит Алекса. Все потому, что левый латераль – самая дефицитная позиция в футболе, а бразилец на самом деле крут.

Аллегри не просто так поставил Сандро в один ряд с Марсело. В сезоне-2016/17 защитник «Реала» играл результативнее (10 ассистов против 4), зато фулбек «Ювентуса» создал больше опасных моментов (50 против 44), успешнее пускался в дриблинг (49 обводок против 43), совершил больше перехватов (57 против 40) и чаще побеждал в единоборствах (248 выигранных дуэлей против 130).

По многим показателям Алекс уделал соотечественника, хоть и сыграл в чемпионате на три матча меньше. Статистика не претендует на абсолютную истину: в «Реале» и «Ювентусе» требования к защитникам и тактические рисунки отличаются. Но цифры кричат, что Сандро как минимум не уступает в классе Марсело.

Сандро перешел в «Ювентус» из «Порту» летом 2015-го и записался в ученики к Патрису Эвра. Француз, сыгравший в пяти финалах Лиги чемпионов, делился с бразильцем опытом и объяснял, как устроен итальянский футбол. «Эвра помогал мне и рассказывал, что конкретно требуется от флангового защитника на поле. Серия А оказалась очень тактической лигой, где все команды действуют максимально компактно. Здесь нет время на подумать. Я такого не ожидал, но в итоге это сделало меня лишь сильнее», – рассказывает Сандро.

Алекс так мощно прокачался под руководством Патриса, что уделал учителя: француз покинул Турин. В прошлом сезоне Сандро оккупировал левый край «Юве» – в первом круге чемпионата Италии Эвра вышел на поле всего шесть раз и зимой отчалил в «Марсель». 26-летний бразилец божил и без учителя, а по итогам сезона статистический сайт WhoScored признал Сандро самым полезным футболистом «Ювентуса» в матчах Серии А.

Два года назад талант Алекса разглядел Роберто Карлос. Один из лучших левых защитников в истории не удивился, что «Ювентус» заплатил «Порту» 26 миллионов евро за нераскрученного Сандро. «Он похож на меня, и если будет прогрессировать, то повторит мои успехи. Я видел его игры. Сандро – техничный, современный фулбек, который умеет и защищаться, и атаковать. В Бразилии Алекса часто сравнивают со мной, и в этом что-то есть. Пусть он не бьет так же сильно по мячу, зато точнее делает кроссы», – нахваливал футболиста Карлос.

При всей крутости Сандро еще и настоящий профи. Алекс одинаково настраивается на матчи против топов и аутсайдеров: «Фрозиноне», «Наполи» или «Бавария» – без разницы против кого играть. Менталитет «Юве» прост, и он мне нравится: только вперед и только победа». Бразилец не любит проигрывать даже в виртуальном мире: недавно Алекс перестал рубиться в FIFA, потому что слишком много пропускал в компьютерной игре от Данило и Каземиро.

Антонио Конте собирает команду победителей, и Сандро вписывается в концепцию. «Ювентус» и «Челси» играют по схожей схеме, в которой от вингбеков зависит целостность вселенной, поэтому Алекс не затеряется в Лондоне. Есть Алонсо, который в прошлом сезоне старательно утюжил левый фланг, но Сандро не менее надежен в защите и мощнее испанца в наступлении: бразилец начинал на позиции плеймейкера. Баба не потянул уровень АПЛ, Кенеди закапывает карьеру в социальных сетях – под Лигу чемпионов «синим» нужен персонаж посерьезнее.

В Турине Алекс зарабатывает 2,5 миллиона евро в год – «Челси», по данным английских медиа, предлагает 9 миллионов. В последних трех розыгрышах Лиги чемпионов «Ювентус» доходил до финала, но стабильно терял лидеров. Сначала Видаль уехал в «Баварию», затем Погба отправился в «МЮ», несколько недель назад отчалил Бонуччи. На очереди Сандро и Дибала.

«Мы не хотим никого продавать, но не будем держать игроков против их воли», – не скрывает директор Беппе Маротта. Трансфер футболиста возможен, несмотря на желание Аллегри оставить Сандро в «Ювентусе». Тренер понимает, что переход ударит по команде сильнее, чем расставание с Погба. Ушли Бонуччи и Алвес, поэтому потеря Сандро потребует полной перестройки в защите. Оборона – лицо «Юве», и глобальные перемены в этой линии очень опасны.

Сейчас сделать ход должен сам Алекс: либо забить на оклад и выиграть очередной чемпионат Италии, либо принять новый вызов и в третий раз за лето сбить рекорд самого дорогого защитника в истории футбола.

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