«Ты любишь футбол, но болеешь за неправильную команду». Наингголан отказал фанату «Юве» в автографе

Полузащитник «Ромы» подошел к фанатам после тренировки на сборе в Бостоне и пообщался с поклонником «Ювентуса». Парень в джерси туринского клуба попросил у бельгийца автограф, но Раджа отказал.

«Как я могу подписывать это», – спросил Раджа болельщика «Юве», вызвав одобрительные возгласы фанатов «Ромы», которые попросили игрока не подписывать вражескую футболку.

«Ребята, не нужно ненависти. Почему ты не можешь подписать ее? Ну же, ведь я люблю футбол», – умолял фанат.

«Ты любишь футбол, но болеешь за неправильную команду, мой друг. «Ювентус» находится на другой площадке», – сообщил Раджа.

«Но вся команда подписала ее», – возмутился «бьянконери».

«Я – не вся команда», – завершил разговор Наингголан.

Наингголан не в первый раз проявил негативное отношение к «Ювентусу»: перед финалом Лиги чемпионов-2016/17 Раджа заявил фанатам Турина, что их клуб не завоюет требл, а получит требл от Роналду.

Позднее бельгиец насмехался над неудачей «Юве» в финале турнира.

29-летний полузащитник в конце сезона-2016/17 переподписал контракт с «Ромой» до лета 2021 года.

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