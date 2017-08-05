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Директор «Милана» о Златане Ибрагимовиче: «Может, наш старый знакомый вернется»

Директор «Милана» об Ибрагимовиче: «Может, наш старый знакомый вернется»
Eurosport

1 час назад

Массимилиано Мирабелли обрадовал фанатов «россонери».

«Никогда не говори «никогда». Может быть, наш старый знакомый вернется. Я не хочу намекать на Ибру, это не тот случай. Мы держим себя в руках.

Сейчас мы анализируем шаги, которые должны предпринять после 15 августа», – цитирует Мирабелли Football Italia.

  • 35-летний швед, в прошлом сезоне выступавший за «Манчестер Юнайтед», остается без команды и продолжает восстанавливаться от травмы колена.
  • Ранее сообщалось об интересе к Ибрагимовичу со стороны «Лос-Анджелес Гэлакси».

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