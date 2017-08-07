Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини – о «Милане»: «Невозможно выиграть скудетто с 9 новичками»

«Главный конкурент «Ювентуса» в предстоящем сезоне? «Наполи», разумеется. У них сыгранный состав, который выглядит мощно.

«Милан» приобрел девять игроков. Мне кажется, невозможно выиграть скудетто с таким количеством изменений», – сказал Джорджо Кьеллини, слова которого приводит Calciomercato.

Сменивший весной владельцев «Милан» потратил летом на трансферы 189,5 млн евро.

«Ювентус» завоевывал скудетто шесть сезонов подряд.

Чемпионат Италии-2017/18 стартует 19 августа.

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