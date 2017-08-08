Tuttosport: «Реал» предложит 85 миллионов евро и Матео Ковачича за Пауло Дибалу

Чемпионы Испании намерены забрать форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу. За аргентинца «Реал» готов отдать 85 млн евро и полузащитника Матео Ковачича.

По информации Tuttosport, мадридцы уже вступили в переговоры с «Юве».

Ранее генеральный директор «бьянконери» Беппе Маротта заявил, что Дибала не продается. Помимо «Реала» игроком интересуется «Барселона», которая не против вложить в его трансфер 120 млн евро.

Дибала перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо» за 40 млн евро.

Контракт аргентинца с итальянским клубом рассчитан до 2022 года.

Нападающий наряду с Месси и Роналду претендует на звание лучшего форварда Лиги чемпионов-2016/17.

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