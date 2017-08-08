Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан – о трансфере Пауло Дибалы: «У нас нет такой идеи»

Зизу прокомментировал слух, отправляющий в «Мадрид» форварда «Юве» Пауло Дибалу.

«У нас нет такой идеи», – отрезал Зидан в интервью Tuttosport.

Ранее сообщалось, что «Реал» может предложить за Дибалу 85 миллионов евро и Матео Ковачича в подарок. Помимо «Реала» игроком интересуется «Барселона», которая не против вложить в его трансфер 120 млн евро.

Дибала перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо» за 40 млн евро.

Контракт аргентинца с итальянским клубом рассчитан до 2022 года.

Нападающий наряду с Месси и Роналду претендует на звание лучшего форварда Лиги чемпионов-2016/17.

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