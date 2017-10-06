Кто получит «Золотой мяч» после Месси и Роналду. Пауло Дибала из «Ювентуса»

Почти сразу после перехода в «Ювентус» летом 2015-го Пауло Дибала вернулся в Палермо – на Сицилии остались все друзья. Приятели встретились на городском пляже, чтобы поплавать и весело провести время, но меньше чем через час к побережью стянулись люди.

Народ собрался не в знак протеста 40-миллионного трансфера – болельщики пришли с поздравлениями аргентинцу. Футболист не поверил глазам, но позже к этому привык.

«Ювентус» – самый ненавистный клуб в Италии, а Дибалу уважают все. Две недели назад это подтвердили болельщики «Сассуоло». Пауло вонзил три мяча в ворота хозяев (второй хет-трик в сезоне), но местные фанаты не обиделись на гения: 20 тысяч человек хлопали форварду во время замены. Подобное отношение – один из признаков величия. Именно такие мужчины и забирают главные награды.

Пауло красиво играет в атаке, часто забивает (10 голов в семи матчах Серии А-2017/18) и представляет Аргентину – сравнений с Лео Месси не избежать. Нападающего «Юве» давно достала эта баянная тема: «Я – Дибала. Не хочу быть вторым Месси. У каждого из нас собственная история, люди должны это принять». Пауло открещивается от ярлыков, потому что знает: он способен жечь не хуже, до потолка еще далеко.

К 23 годам Дибала добился, чтобы его воспринимали как состоявшегося спортсмена, который готов к самым сложным челленджам. Страйкер доказал состоятельность в прошлом розыгрыше ЛЧ, когда дублем угомонил «Барселону». «За последние два года Дибала невероятно вырос. Считаю, что он входит в топ-5 футболистов мира и не был бы лишним в топ-3», – заявил после победы над каталонцами опытнейший Джанлуиджи Буффон. Джиджи осторожно подходит к коронации одноклубника, но уверен в его успехе.

После семи туров чемпионата Италии Пауло возглавляет список бомбардиров, статистический сайт WhoScored считает его лучшим игроком турнира (средняя оценка 8,54), а Беппе Маротта понимает, что вряд ли удержит бриллиант. Десятка «Ювентуса» – уже настоящая звезда, но аргентинец не планирует расслабляться. Пауло знает, что не совершенен. Один из главных недостатков, который футболист сам признает – правая нога. Девять из десяти голов в этом сезоне Пауло забил левой.

Нападающий считает, что не раскроет потенциал полностью, пока не научится одинаково эффективно бить по мячу с обеих ног: «Я левша и даже зубы чищу левой рукой. Но каждый день я беру ручку и пытаюсь писать правой ногой, зажимаю ее между пальцев. Криштиану Роналду забил сотни голов, потому что умеет играть и левой, и правой. Когда есть только одна ведущая нога, оппоненту проще прочитать тебя. Также я тренирую глаза, чтобы видеть шире. Работаю как сумасшедший, чтобы развить способности».

В «Палермо» Дженнаро Гаттузо объяснил игроку важность работы корпусом и подсадил на занятия в спортзале. Рино просил Пауло не увлекаться тяжелыми весами, но футболист не всегда следовал советам бородача: «Зато сейчас у меня взрывные ноги».

В третьем туре Серии А Дибала вышел на замену и прикончил «Кьево». После игры пострадавший вратарь Стефано Соррентино напросился к нападающему на празднование по случаю завоевания «Золотого мяча»: «Я не удивлен выступлением Пауло. Мы два с половиной года вместе играли за «Палермо», представьте, как я напрыгался от его ударов. Он станет лучшим. У него есть все, чтобы выиграть «Золотой мяч» – надеюсь, он пригласит меня на вечеринку».

Аргентинец действительно собрал ингредиенты триумфа: стремится к уникальности, признает несовершенство и мощно играет в футбол. Криштиану Роналду и Лео Месси до сих пор на ходу, но ничто не вечно. Мужчины будут претендовать на главную индивидуальную награду еще максимум пару сезонов, после чего настанет время новых героев. Дибала – один из главных претендентов на трон.

Форвард «Ювентуса» сочетает талант Месси и целеустремленность Роналду. Это не значит, что он тоже будет коллекционировать «мячи» пачками – после ухода двух рекордсменов реальных претендентов на награду будет значительно больше, чем в последние 10 лет. Но как минимум один раз Дибала возьмет свое. Пока величайшие пенсионеры будут сворачивать полномочия, Пауло доведет до ума правую, выйдет на пик карьеры и станет втором аргентинцем, которому France Football вручит «Золотой мяч».

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«Золотой телеграм», который присылает тексты Eurosport