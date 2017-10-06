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Амаури: «Во время одной из тренировок Франческо Гвидолин направил на нас ружье, чтобы мотивировать»
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Нападающий «Нью-Йорк Космос» рассказал о случае, произошедшем в 2006 году: в то время Амаури выступал за «Палермо» под руководством Франческо Гвидолина.
«Я никогда не забуду, что произошло во время тренировки. Мы готовились к ответному матчу Кубка УЕФА с «Вест Хэмом», а Гвидолин зашел в раздевалку с большой сумкой. Оттуда он вытащил винтовку, направил в нашу сторону и сказал: «Мы причинили им боль, теперь давайте выйдем на поле и прикончим их». Мы с трудом сдержали смех, но этот эпизод я до сих пор вспоминаю с удовольствием», – рассказал Амаури Football Italia.
- Амаури выступал за «Палермо» с 2006 по 2008 год.
- Позднее форвард провел 4 года в «Ювентусе».
- Франческо Гвидолин возглавляет «Дженоа». В 2014 году интерес к специалисту проявлял «Спартак».
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