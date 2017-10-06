Берлускони – о Бонуччи: «Нельзя делать капитаном «Милана» того, кто был символом «Ювентуса»

Сильвио Берлускони оценил положение дел в «Милане».

«Я не понимаю трансферную кампанию клуба. Я никогда не видел, чтобы в команде менялись сразу 11 игроков. Со всеми вашими деньгами вы не смогли купить топ-футболиста?

Объясните мне, как Сусо и Бонавентура могут сидеть на скамейке, будучи двумя самыми технически одаренными игроками?

Они отдали капитанскую повязку игроку, который годами был символом «Ювентуса». В команде есть Монтоливо – повязка принадлежала ему», – сказал Берлускони в интервью Corriere della Sera.

Берлускони руководил «Миланом» в 1986 – 2017 годах. Под его управлением «россонери» завоевали 29 трофеев, включая 8 скудетто и 5 Кубков/Лиг чемпионов.

В четырех последних сезонах при Сильвио «Милан» не попадал в топ-3 и лишь раз отобрался в еврокубки.

Летом 2017 года новые владельцы «россонери» потратили 194,5 млн евро на трансферы.

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