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Гендиректор «Ювентуса» Беппе Маротта: «Пауло Дибала хочет остаться в Турине до конца карьеры»
Аргентинец берет пример с Андреса Иньесты.
Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта рассказал о необычном желании лучшего бомбардира клуба Пауло Дибалы.
«Дибала хочет остаться в «Ювентуса» до конца карьеры. Мы готовы многим пожертвовать ради нового контракта с Пауло», – рассказал Маротта Tuttosport.
- Дибала выступает за «Ювентус» с лета 2015 года.
- Аргентинец переехал в турин из «Палермо» за 40 млн евро.
- Сейчас Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 млн евро.
- В сезона-2017/18 Пауло забил 12 голов в 10 матчах за клуб.
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