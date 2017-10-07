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Гендиректор «Ювентуса» Беппе Маротта: «Пауло Дибала хочет остаться в Турине до конца карьеры»

Гендиректор «Ювентуса»: «Дибала хочет остаться в Турине до конца карьеры»
Eurosport

24 ч. назад

Аргентинец берет пример с Андреса Иньесты.

Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта рассказал о необычном желании лучшего бомбардира клуба Пауло Дибалы.

«Дибала хочет остаться в «Ювентуса» до конца карьеры. Мы готовы многим пожертвовать ради нового контракта с Пауло», – рассказал Маротта Tuttosport.

  • Дибала выступает за «Ювентус» с лета 2015 года.
  • Аргентинец переехал в турин из «Палермо» за 40 млн евро.
  • Сейчас Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 млн евро.
  • В сезона-2017/18 Пауло забил 12 голов в 10 матчах за клуб.

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