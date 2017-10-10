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La Gazzetta dello Sport: adidas разорвет контракт с «Миланом» после 20 лет сотрудничества

La Gazzetta dello Sport: adidas разорвет контракт с «Миланом» после 20 лет сотрудничества
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Болельщикам «россонери» придется массово менять игровые майки.

Немецкий производитель атрибутики adidas и «Милан» прекратят 20-летнее партнерство. О досрочном разрыве договора будет объявлено либо в декабре, либо в январе.

При заключении 10-летнего контракта в 2013 году прежнее руководство «Милана» согласилось включить в него возможность досрочного разрыва. adidas планировал активировать этот пункт весной, во время продажи клуба китайским инвесторам, но отложил вопрос до лета.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Милан», скорее всего, не станет работать с Nike из-за сотрудничества американцев с «Интером», а обратится к набирающим популярность брендам вроде New Balance или Under Armour.

  • Adidas шил игровые майки «Милана» с 1998 года.

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