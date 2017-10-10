Eurosport
14 вулканических фото нидерландской богини, с которой встречается какой-то игрок «Ромы»
Присутствие Астрид Лентини на трибунах решит проблему Серии А с посещаемостью.
Рик Карсдорп весной помог «Фейенорду» впервые за 18 лет стать чемпионом Голландии, после чего отправился в Италию возвращать скудетто «Роме».
Даже если трюк не удастся, понятно, кто поднимет Карсдорпу настроение. Вместе с футболистом на Апеннины перебралась и горячая нидерландская модель с итальянской фамилией Астрид Лентини.
Формы Астрид привлекли к ее инстаграму уже 30,5 тысяч подписчиков.
Солнечная Астрид
Еще больше солнца
Астрид и коктейль
Астрид в машине
Астрид и водопад
Астрид в шортиках
Ослепительная Астрид
Астрид и четыре интересных предмета
Астрид в черном
Астрид в мехах
Астрид и чмоки
Астрид с подружками
Групповое фото Астрид
Астрид – модель
- 22-летний Карсдорп не сыграл еще ни одного матча в сезоне-2017/18.
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