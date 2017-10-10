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14 вулканических фото нидерландской богини, с которой встречается какой-то игрок «Ромы»

14 вулканических фото нидерландской богини, с которой встречается какой-то игрок «Ромы»
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 53 мин. назад

Присутствие Астрид Лентини на трибунах решит проблему Серии А с посещаемостью.

Рик Карсдорп весной помог «Фейенорду» впервые за 18 лет стать чемпионом Голландии, после чего отправился в Италию возвращать скудетто «Роме».

Даже если трюк не удастся, понятно, кто поднимет Карсдорпу настроение. Вместе с футболистом на Апеннины перебралась и горячая нидерландская модель с итальянской фамилией Астрид Лентини.

Формы Астрид привлекли к ее инстаграму уже 30,5 тысяч подписчиков.

Солнечная Астрид

Еще больше солнца

Астрид и коктейль

Астрид в машине

Астрид и водопад

Астрид в шортиках

Ослепительная Астрид

Астрид и четыре интересных предмета

Астрид в черном

Астрид в мехах

Астрид и чмоки

Астрид с подружками

Групповое фото Астрид

Астрид – модель

  • 22-летний Карсдорп не сыграл еще ни одного матча в сезоне-2017/18.

Не женщина, а извержение, не так ли?

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