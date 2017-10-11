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Политик предложит вратарю «Юве» Джанлуиджи Буффону пост министра спорта Италии, если выиграет выборы

Политик предложит Буффону пост министра спорта Италии, если выиграет выборы
Eurosport

3 ч. назад

Витторио Сгарби – большой фанат Джиджи.

Итальянский художественный критик и политик Витторио Сгарби будет представлять партию Rinascimento на парламентских выборах.

«Если мы выиграем выборы, то Буффон будет министром спорта. Это подходящий кандидат, он играет за сборную, но скоро завершит карьеру.

Он интересуется искусством и политикой. Буффон уже выражал заинтересованность, писал мне после этого предложения», – сказал Сгарби Vanity Fair.

  • Выборы в парламент Италии пройдут в 2018 году, но точная дата еще не определена. Согласно законодательству, они должны состояться не позднее 20 мая.
  • Буффон планирует завершить карьеру после ЧМ-2018 в России.
  • 39-летний Джиджи выиграл ЧМ-2006.

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