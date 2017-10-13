Blick: «Милан» может заменить Винченцо Монтеллу тренером сборной Швейцарии

Боссы «Милана», укрепившие команду летом, недовольны стартом в Серии А. Винченцо Монтелла может потерять работу уже после дерби в «Интером».

По информации Blick, «Милан» рассматривает вариант с приглашением Петковича, который вывел сборную Швейцарии в стыковые матч отборочного турнира ЧМ-2018.

Петкович уже работал в Серии А: с 2012 по 2014 год он возглавлял «Лацио».

Летом «Милан» потратил на новичков около 200 млн евро.

Пока «россонери» идут седьмыми в чемпионате Италии.

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