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Blick: «Милан» может заменить Винченцо Монтеллу тренером сборной Швейцарии

Blick: «Милан» может заменить Монтеллу тренером сборной Швейцарии
Eurosport

1 час назад

Владимир Петкович впечатлил «россонери».

Боссы «Милана», укрепившие команду летом, недовольны стартом в Серии А. Винченцо Монтелла может потерять работу уже после дерби в «Интером».

По информации Blick, «Милан» рассматривает вариант с приглашением Петковича, который вывел сборную Швейцарии в стыковые матч отборочного турнира ЧМ-2018.

  • Петкович уже работал в Серии А: с 2012 по 2014 год он возглавлял «Лацио».
  • Летом «Милан» потратил на новичков около 200 млн евро.
  • Пока «россонери» идут седьмыми в чемпионате Италии.

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