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Игрок «Фиорентины»: «Неизвестный пожелал смерти моей семье, потому что я стоил ему очков в Fantasy»

Игрок «Фиорентины»: «Неизвестный пожелал смерти моей семье, потому что я стоил ему очков в Fantasy»
Eurosport

33 мин. назад

Кристиано Бираги разочарован и зол.

Защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги заявил, что его игра в матче с «Кьево» (1:2) вызвала дикую реакцию у некоторых болельщиков.

«Я готов смириться с оскорблениями, если они касаются моей игры. Но я не могу допустить, чтобы в это втягивали мою семью. После матча в Вероне кто-то написал у меня в инстаграме, что желает смерти членам моей семьи.

Окончательно меня добило то, что этот человек пожелал моей семье погибнуть по пути назад во Флоренцию только по той причине, что я стоил ему очков в Fantasy Football», – цитирует Бираги Football Italia.

  • После семи туров Серии А «Фиорентина» занимает 12-е место.
  • 15 октября «скуадра виола» примет «Удинезе».

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